Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 3 февраля 2021 года: число нижегородцев, выздоровевших от коронавируса, близится к 78 тысячам Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на 01:00 3 февраля 2021 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 85 363 человека. За минувшие сутки на территории региона было выявлено 459 новых случаев заражения. Об этом сообщает региональный Минздрав.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 489 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 77 591 житель Нижегородской области.

К сожалению, число умерших выросло до 2 144 человек. За минувшие сутки не справились с болезнью еще четырнадцать нижегородцев.

Статистика зараженных по коронавирусу на 3 февраля Фото: Яндекс

Примечательно, что в 27 районах области заражений за сутки не выявили вовсе.

В Нижнем Новгороде самыми зараженными районами остаются Автозаводский (9 347 человек) и Ленинский (6 059 человек) район, а наименьшее количество заболевших находится в Нижегородском районе (2 765 человек).

Напомним, что накануне в Нижегородскую область доставили ещё одну крупную партию вакцины от коронавируса.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!