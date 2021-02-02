Благоустройство Окской набережной стартует в марте 2021 года

Благоустройство Окской набережной стартует в первом квартале 2021 года. ФОТО: https://sreda800.ru/

Совсем скоро в Нижнем Новгороде появится еще один важный объект благоустройства – Окская набережная. Работы здесь планируется начать уже в первом квартале 2021 года.

- В рамках первого этапа благоустройства будет отремонтирован участок от Канавинского моста до собора Александра Невского, - сообщает Newsroom24 со ссылкой на АНО «Центр 800». – Вторая очередь благоустройства затронет участок от метромоста до Канавинского моста.

Напомним, после реализации проекта на обновленной Окской набережной будет создано множество тематических площадок. К примеру, там появятся специальные балконы для воркаута, для детской площадки, для принятия солнечных ванн, для бара, для качелей и амфитеатра. Также отдельные площадки будут оборудованы для рыбаков, для занятий различными видами спорта и обзорных скамеек. Найдется место и для любителей танцев и йоги.

В рамках первого этапа благоустройства будет отремонтирован участок от Канавинского моста до собора Александра Невского. ФОТО: https://sreda800.ru/

- В конечном итоге все части набережной будут соединены непрерывным вело-пешеходным маршрутом, - ранее рассказали авторы концепции. – Он пройдет по пониженной части набережной и по пешеходной зоне под Канавинским мостом.

Однако одной из главных «фишек» этой территории станет музей находок со дна Оки, лесной парк и место для пикников на понтонах.