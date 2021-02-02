«Внезапно услышали резкие стуки»: Пассажиры самолета Нижний Новгород – Ростов рассказали об экстренной посадке. ФОТО:Любовь Груздева

Нынешнее утро в Нижнем Новгороде началось с происшествия в аэропорту. Там самолет Нижний Новгород – Ростов, вылетевший в 6:30 утра 2 февраля, подал сигнал ЧС. Как выяснилось позднее, причиной стал отказ правого двигателя. Из-за технических неполадок самолет решено было вернуть обратно в Нижний Новгород. На его борту находились 96 пассажиров и пять членов экипажа. Среди них была и нижегородка Любовь Груздева.

- Мы взлетели ровно по расписанию, - вспоминает девушка. – Однако уже через сорок минут после взлета услышали резкие стуки. Они сопровождались легкими толчками. И так раза четыре. Еще минут через пять командир объявил, что мы вынуждены вернуться в аэропорт взлета.

По словам девушки, никакой паники в салоне не было. Все отреагировали достаточно спокойно. И посадка обошлась без происшествий. В аэропорту их уже ждали службы оперативного реагирования.

- Минут через сорок после объявления командира мы мягко приземлились в Нижнем Новгороде, - вспоминает девушка. – Никакой аварийной посадки не было.

К слову, около полудня в аэропорт «Стригино» уже прибыл резервный борт. В настоящее время все пассажиры вылетели в Ростов-на-Дону.

По словам пассажиров, все прошло довольно спокойно. ФОТО: Любовь Груздева.

Тем временем к выяснению обстоятельств происшествия уже подключились следователи и прокуратура.

- На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа Приволжского следственного управления на транспорте. В состав группы также вошли эксперты и оперативные работники УТ МВД России по ПФО на транспорте, - рассказали следователи. - В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сам аэропорт сейчас работает в штатном режиме. Рейсы выполняются по расписанию.

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