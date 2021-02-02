Причиной экстренной посадки самолета Нижний Новгород – Ростов стал отказ правого двигателя. ФОТО: Приволжское следственное управление на транспорте.
Причиной экстренной посадки самолета Нижний Новгород – Ростов стал отказ правого двигателя. Об этом рассказали в Приволжском следственном управлении на транспорте Следственного комитета.
Напомним, самолет Нижний Новгород – Ростов, вылетевший в 6:30 утра 2 февраля, подал сигнал ЧС во время полета. По решению командира судна борт вернули в аэропорт «Стригино», где он благополучно приземлился около восьми утра. На борту самолета находились 95 пассажиров и пять членов экипажа.
- Их встретили службы оперативного реагирования. Никто не пострадал. Сейчас с пассажирами рейса работают представители авиакомпании, - рассказали в следственном управлении. - На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа Приволжского следственного управления на транспорте. В состав группы также вошли эксперты и оперативные работники УТ МВД России по ПФО на транспорте.
В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сам аэропорт сейчас работает в штатном режиме. Рейсы выполняются по расписанию.
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