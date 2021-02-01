«Это усы?»: Наталья Водянова показала фото без макияжа. Фото: Андрей КАРА

Всемирно известная супермодель Наталья Водянова показалась своим подписчикам без макияжа. Необычный снимок разделил ее поклонников на два лагеря. Одни с умилением удивлялись ее молодости и нежной коже, а другие – разглядели у нее...усики.

- Понедельник- день тяжелый, - прокомментировала супермодель свой снимок. На фото она действительно выглядит уставшей: без макияжа, сложных причесок и нарядов.

Большинству ее поклонников фотография пришлась по вкусу. Они умилялись ее естественной красоте и искренности.

- Наталья, вы прекрасны и в понедельник, и во вторник, и в другие дни недели, - отметила iriska.iriss. - Вы прекрасны в любые годы, вы для меня и, думаю, для миллионов пример женственности, красоты, благородства.

- Вы очень красивая, - согласилась duyunovanatalya.

А вот другие подписчики супермодели не поддержали столь восторженные отклики. Вместо этого они принялись обсуждать ее усики.

- Это усы? – удивилась svetikkk1978. - Это естественно у мужчины и в 15 веке. А сейчас лазер есть на каждом шагу, я просто удивлена. Ладно бы денег не было.

-Вы не понимаете, это как раз фишка у неё - ничего не делать с внешностью, - возразила ей irisochka_sohinskaya. - Не колорит морщины на лбу, не накачивать уродские губы, как у всех уток , не выщипывать брови! Она этим и берет - натуральностью и индивидуальностью!