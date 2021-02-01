Сладко в Горьком: дорого ли обходятся десерты нижегородцам.

1 февраля отмечается Международный день десерта – событие для всех ценителей тортов, пирожных, мороженого и других лакомств. И пусть праздник неофициальный, он все равно остается приятным поводом, например, для приготовления любимого угощения дома.

В преддверии праздника наша редакция совместно с экспертами Волго-Вятского ГУ Банка России на примере трех популярных десертов: чизкейка, пирожного «Картошка» и шоколадного фондю – выяснила, какой из них обойдется дешевле, как за год в Нижегородской области изменилась стоимость их ингредиентов и почему.

В расчет мы взяли данные Росстата за декабрь 2020 года, в основе исследования рассматривались классические рецепты . В каждом случае продукты рассчитаны ориентировочно на 1 кг готового десерта.

Пирожное "Картошка"

Приготовление пирожного «Картошка» в домашних условиях обойдется нижегородцам в 278,4 рубля.

Приготовление пирожного «Картошка» в домашних условиях обойдется нижегородцам в 278,4 рубля. При этом за год пирожное подорожало на 4,5%.А все благодаря печенью и какао, которые выросли в цене меньше других ингредиентов – на 2,7% и 3,8%соответственно. С учетом того, что на них приходится половина расходов в стоимости пирожного, они не позволили десерту сильно подорожать.

Шоколадное фондю с фруктами

Из трех рассмотренных десертов шоколадное фондю лидирует по стоимости – 298,2 рубля.

Из трех рассмотренных десертов шоколадное фондю лидирует по стоимости – 298,2 рубля. В то же время набор продуктов для его приготовления вырос в цене за последний год меньше всего – на 4,4%, причем в большей степени подорожали фрукты для обмакивания – импортные виноград и бананы. Из-за ослабления рубля в 2020 году цены на них заметно выросли. Но по желанию обмакивать в фондю можно и другие угощения, в том числе печенье. Основные расходы придутся на главный ингредиент – шоколад, т.к. для приготовления фондю его требуется много. Но за год он подорожал всего на 1,5%.

Чизкейк

На приготовление творожного чизкейка нижегородцы потратят меньше всего – 247,7 рубля.

На приготовление творожного чизкейка нижегородцы потратят меньше всего – 247,7 рубля. За 2020 год его ингредиенты выросли в цене на 6,7%. Больше всего подорожал сахар: его в последнем сезоне произвели меньше из-за сокращения урожая сахарной свеклы. Однако установление в декабре предельных цен на сахар замедлило его удорожание.К тому же доля сахара в общей стоимости чизкейка самая незначительная. Зато творог, расходы на который занимают больше половины стоимости десерта, вырос в цене лишь на 2,1%. В регионе активно развивается молочная промышленность, предложение на рынке молочных продуктов увеличивается, и рост цен на них замедляется.

Перечисленные нами продукты – лишь часть потребительской корзины, в которую входят более 500 продовольственных и непродовольственных товаров и услуг, изменение цен на которые в расчете инфляции измеряет Росстат. Стоимость одних товаров и услуг может расти, других, напротив, не меняться или снижаться. Кстати, годовой темп прироста цен на продукты в Нижегородской области в декабре составил 7,1%, а общая годовая инфляция в регионе – 5,8%.Годовая инфляция в целом по стране в декабре составила 4,9%, в том числе по продовольственным товарам – 6,7%. По прогнозу Банка России, в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в целом по стране составит в 2021 году 3,5–4,0%и в дальнейшем останется вблизи 4%.