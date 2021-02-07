Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 7 февраля 2021 года: за сутки в регионе заразилось 472 человека Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным на 01:00 7 февраля 2021 года, за последние сутки в Нижегородской области выздоровело ещё 437 человек с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. Общее количество жителей региона, перенесших коронавирус, достигло 79 361 человек. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе было отмечено 472. Таким образом, общее количество зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 87 256 человек.

К сожалению, число умерших выросло до 2 198 человек, ещё четырнадцать нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Статистика зараженных по коронавирусу на 7 февраля Фото: Яндекс

Рейтинг заболеваемости сохраняется прежним. Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске и на Бору. Следом идёт Павловский и Балахнинский районы.

Тем не менее, Нижегородская область сохраняет свое четвертое место в стране по количеству заболевших. В лидерах по-прежнему остаются Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

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