Иномарка и трамвай столкнулись на Сормовском шоссе

ДТП стало причиной дорожного затора. Источник: «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|»
Очередное ДТП с участием общественного транспорта произошло в Нижнем Новгороде. Сегодня, 6 февраля, на Сормовской шоссе перед метро «Буревестник» столкнулись иномарка и трамвай, идущий по маршруту №6. Информацию об этом опубликовали в группе «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|» в социальной сети «Вконтакте».
Источник: «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|»
ДТП стало причиной дорожного затора, так как практически вся дорога по ходу движения от Сормовского поворота к центру Сормова оказалась перекрытой.
- Ищите пути объезда! Встает все намертво, - написали очевидцы.
Источник: «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|»
Согласно сервису Яндекс.Карты, сейчас дорога свободна и последствия ДТП ликвидированы. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие в этом происшествии.
Источник: «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|»
«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» направила запрос на получение комментария об этом инциденте.
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