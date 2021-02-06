Иномарка и трамвай столкнулись на Сормовском шоссе

ДТП стало причиной дорожного затора. Источник: «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|»

Очередное ДТП с участием общественного транспорта произошло в Нижнем Новгороде. Сегодня, 6 февраля, на Сормовской шоссе перед метро «Буревестник» столкнулись иномарка и трамвай, идущий по маршруту №6. Информацию об этом опубликовали в группе «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|» в социальной сети «Вконтакте».

Источник: «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|»

ДТП стало причиной дорожного затора, так как практически вся дорога по ходу движения от Сормовского поворота к центру Сормова оказалась перекрытой.

- Ищите пути объезда! Встает все намертво, - написали очевидцы.

Источник: «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|»

Согласно сервису Яндекс.Карты, сейчас дорога свободна и последствия ДТП ликвидированы. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие в этом происшествии.

Источник: «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|»

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» направила запрос на получение комментария об этом инциденте.

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