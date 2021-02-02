Иномарка загорелась в микрорайоне «Водный мир» утром 2 февраля

Пламя распространялось очень быстро.

Утро 2 февраля для одного из жителей микрорайона «Водный мир» на Автозаводе добрым точно не назовешь, ведь началось оно не с чашечки кофе, а с больших неприятностей. Виной тому огонь, полностью уничтоживший его машину.

Припаркованная около дома №32 по улице Янки Купалы «Мазда» вспыхнула ранним утром, когда на часах не было еще семи. Пока заметили, пока позвонили в службу спасения, пока приехали пожарные – пламя уже наполовину поглотило иномарку. Из-за высокой температуры оказался поврежденным и белый «Порше Кайен», который был припаркован рядом.

Жильцы соседнего дома сняли происходящее на видео. На кадрах, опубликованных в телеграм-канале «Нижний №1», видно, что капот и передняя половина автомобиля объяты пламенем, в небо поднимается густой черный дым. Рядом снуют пожарные, подготавливая оборудование для тушения огня.

«Сообщение о возгорании автомобиля поступило в дежурную часть в 06:43. Всего в ликвидации пожара и его последствий принимали участие 15 человек и 3 единицы техники. Причина пожара устанавливается», - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.