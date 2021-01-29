ЗОЖ сплачивает коллектив.

В среду, 27 января, в АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» состоялось торжественное награждение победителей VI заводской Спартакиады, посвященной 75-летию Великой Победы.

В конференц-зале собрались организаторы VI Спартакиады и представители команд.

Председатель профсоюза АО «АПЗ» Александр Тюрин поблагодарил всех участников за активность, руководителей подразделений и предцехкомов за организацию команд, сотрудников спортклуба «Знамя», с которыми работали в тесном сотрудничестве.

Тройка лидеров 2020 г. незначительно отличается от предыдущего года.

– Заводское спортивное движение набирает обороты, – отметил Александр Николаевич. – Впервые в этом году на старт вышла команда руководства предприятия, её участники показали, что спортом заниматься модно и престижно. Пусть этому примеру последуют и другие подразделения завода. Пусть с каждым годом команд-участников Спартакиады становится как можно больше. Мы хотим приобщить к спорту и здоровому образу жизни максимальное число заводчан.

– У приборостроителей действительно проснулся интерес к спорту. Об этом говорят результаты, которые из года в год улучшаются, – сказал директор СК «Знамя» Вадим Карпычев. – На предприятии проводится большая работа по популяризации спорта, и это очень здорово. И СК «Знамя», который исторически был заводским, продолжит оказывать всевозможную помощь и поддержку в развитии спортивного движения среди работников АПЗ.

В конференц-зале собрались организаторы VI Спартакиады и представители команд.

А теперь о победителях и призерах. Тройка лидеров 2020 г. незначительно отличается от предыдущего года. 1 место вновь завоевала команда ОГК СП. Пальму первенства конструкторы удерживают пять лет подряд! На 2 месте, как и в прошлом году, – цех №49. На 3-м – новая команда – руководства АПЗ.

Победители получили грамоты, кубки, а также денежные сертификаты на 20000, 15000 и 10000 рублей. Средства выделены из бюджета предприятия.

Награды получили и команды, занявшие 4, 5 и 6 места, – это цеха №№37, 42, 53 соответственно. Им вручены грамоты и сертификаты от профсоюзной организации АПЗ на 5000 рублей.

Остальные команды – цехов №№41, 44, 50, 54, 56, 57, 64, 65, 68 – получили благодарственные письма за активное участие в заводской Спартакиаде.

Награды получили и команды, занявшие 4, 5 и 6 места.

Спартакиада АПЗ-2020 в цифрах:

• 700 участников

• 15 команд

• 10 видов спорта

• 308598 рублей выделено профсоюзом АПЗ на организацию Спартакиады

• 1129684 рубля затрачено ППО на все физкультурно-оздоровительные мероприятия

Наталья Глазунова