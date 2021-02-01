Пробки сковали Нижний Новгород из-за обледенелых дорог

Пробки сковали Нижний Новгород утром 1 февраля. Фото: Иван МАКЕЕВ

Серьезные заторы сковали дороги Нижнего Новгорода утром 1 февраля. Сервис «Яндекс. Пробки» оценивает ситуацию в 8 баллов.

Виной всему сложные погодные условия, которые не перестают испытывать нижегородцев на прочность. Всю прошлую неделю стояла оттепель с аномально теплой погодой, больше подходящей для марта, чем для разгара зимы. Еще вчера шел дождь, а сегодня утром термометры показывают -4 градуса. Не удивительно, что дороги покрылись добротной ледяной глазурью. Как следствие – большое число аварий на дорогах.

Сложнее всего ситуация с пробками обстоит на подъемах с мостов, серьезные затруднения испытывают водители на всех улицах в районе Нижегородской ярмарки, а также на проспекте Ленина и площади Комсомольской. Сильные заторы на Коминтерна в центре Сормова, на Московском шоссе в районе улицы Рябцева, а также на развязке у бывшего кинотеатра «Москва».

Постоять придется на проспекте Гагарина в сторону центра в районе пересечении с улицей Бекетова, а также на Анкудиновском шоссе, улице Родионова и Казанском шоссе. Многокилометровая пробка собралась от ТЦ «Мега» в сторону Нижнего Новгорода – она протянулась до улицы Кащенко.

Согласно порталу «Антиснег», в эти часы на дорогах Нижнего Новгорода работает 234 единицы снегоуборочной техники. Борьба с гололедом ведется во всех районах города, как на центральных магистралях, так и на дворовых территориях.