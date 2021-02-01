Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 1 февраля 2021 года: 494 нижегородца побороли COVID-19 за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 464 случая новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заболевших в области почти достигло 84,5 тысячи человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 84 436.

При этом число выздоровевших также растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе насчитано 76 617 человек. За последние сутки выписаны 494 нижегородца.

К сожалению, с болезнью за сутки не справились 11 человек. Суммарное число жертв COVID-19 – 2 118 нижегородцев. Рейтинг заболеваемости в Нижегородской области сохраняется прежним – больше всего заражений выявлено в Дзержинске, на Бору и в Павловском районе.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Напомним, ранее мы рассказывали, что число заразившихся детей и беременных женщин в Нижегородской области возросло после новогодних праздников. 400 несовершеннолетних и 30 будущих рожениц в настоящий момент преодолевают заражение новой коронавирусной инфекцией.

Кроме того, Глеб Никитин внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности: допустимое число зрителей на спортивных мероприятиях расширилось.

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