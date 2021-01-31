Ледяной дождь, сильный снег и ветер: Экстренное предупреждение объявлено в Нижнем Новгороде.

В Нижнем Новгороде в течение 31 января и в первой половине 1 февраля ожидается ледяной дождь, сильный снег и порывистый ветер. Соответствующее предупреждение сегодня выпустило ЦУКС ГУ МЧС по Нижегородской области.

- По данным Верхне-Волжского УГМС, в Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области ожидаются сильный ветер с порывами до 15-18 метров в секунду, сильный снег и в отдельных районах ледяной дождь, - говорится в сообщении. – В связи с неблагоприятными погодными явлениями увеличивается риск возникновения чрезвычайных ситуаций муниципального уровня. Они могут быть связаны с повреждением линий электропередач и связи, нарушениями в работе ЖКХ и дорожных служб. Также возможны обрушения слабоукрепленных и ветхих конструкций.

Спасатели призывают нижегородцев быть особенно внимательными на дорогах, так как возможно увеличение количества случаев травматизма из-за падения на льду.

- Возможно падение сосулек и обрушение крыш спортивных и общественных зданий из-за ледяного дождя и сильного снега, - рассказали спасатели.