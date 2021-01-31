Несанкционированный митинг в Нижнем Новгороде 31 января: фото и видео. ФОТО: Кирилл Мартынов.
В Нижнем Новгороде 31 января 2021 года состоялась несанкционированная акция протеста. Официальной информации о количестве участников на данный момент нет. Однако визуально их заметно меньше, чем в прошлые выходные. «Комсомолка» публикует фото и видео несанкционированного митинга в Нижнем Новгороде 31 января.
Почти все центральны улицы в Нижнем Новгороде перекрыты.
Напомним, об ответственности за участие в несанкционированной акции представители ГУ МВД по Нижегородской области предупредили еще накануне.
На центральных улицах Нижнего Новгорода сегодня выстроили массу силовиков. ФОТО: Кирилл Мартынов.
- Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников могут быть расценены, как угроза общественному порядку. Правонарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности, - предупредили в ведомстве.
Об ответственности за участие в несанкционированном митинге полиция предупредила еще накануне.
Сегодня почти все центральные улицы Нижнего Новгорода перекрыты. Здесь выставлены полиция и ОМОН. Поэтому протестующие рассредоточены, в основном, по прилегающим улицам.
Пока точное количество митингующих не называется. ФОТО: Кирилл Мартынов.
Сообщается и о первых задержаниях. Пока точное количество задержанных не называется. Среди задержанных и журналист Александр Пичугин.
ФОТО: Кирилл Мартынов.
К слову, ранее к участникам несанкционированного митинга обратился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
-Запрос о согласовании от организаторов не поступал. Поэтому организаторы осознанно идут на нарушение закона, - сообщил глава региона. - В случае нарушения закона органы правопорядка обязаны реагировать. В противном случае они тоже нарушат закон. Подчёркиваю – обязаны!
Точное количество задержанных пока не сообщается. ФОТО: Кирилл Мартынов.