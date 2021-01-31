Несанкционированный митинг в Нижнем Новгороде 31 января: фото и видео. ФОТО: Кирилл Мартынов.

В Нижнем Новгороде 31 января 2021 года состоялась несанкционированная акция протеста. Официальной информации о количестве участников на данный момент нет. Однако визуально их заметно меньше, чем в прошлые выходные. «Комсомолка» публикует фото и видео несанкционированного митинга в Нижнем Новгороде 31 января.

Почти все центральны улицы в Нижнем Новгороде перекрыты.

Напомним, об ответственности за участие в несанкционированной акции представители ГУ МВД по Нижегородской области предупредили еще накануне.

На центральных улицах Нижнего Новгорода сегодня выстроили массу силовиков. ФОТО: Кирилл Мартынов.

- Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников могут быть расценены, как угроза общественному порядку. Правонарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности, - предупредили в ведомстве.

Об ответственности за участие в несанкционированном митинге полиция предупредила еще накануне.

Сегодня почти все центральные улицы Нижнего Новгорода перекрыты. Здесь выставлены полиция и ОМОН. Поэтому протестующие рассредоточены, в основном, по прилегающим улицам.

Пока точное количество митингующих не называется. ФОТО: Кирилл Мартынов.

Сообщается и о первых задержаниях. Пока точное количество задержанных не называется. Среди задержанных и журналист Александр Пичугин.

ФОТО: Кирилл Мартынов.

К слову, ранее к участникам несанкционированного митинга обратился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

-Запрос о согласовании от организаторов не поступал. Поэтому организаторы осознанно идут на нарушение закона, - сообщил глава региона. - В случае нарушения закона органы правопорядка обязаны реагировать. В противном случае они тоже нарушат закон. Подчёркиваю – обязаны!