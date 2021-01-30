Два человека погибли и трое ранены в страшной аварии под Нижним Новгородом Фото: СОЦСЕТИ

Сегодня, 30 января, в Богородском районе Нижегородской области произошло страшное ДТП, не обошедшееся, к сожалению, без жертв. Столкнулись два легковых автомобиля, в одном из которых погибли оба человека.

По предварительной информации от УГИБДД ГУ МВД по региону, автомобильная авария случилась сегодня, около десяти утра, на 426 километре трассы "Нижний Новгород – Касимов", около посёлка Доскино. Её участниками стали автомобили "Рено" и "Мицубиси".

Спасатели проводили деблокировку автомобилей, чтобы вызволить пострадавших. Фото: СОЦСЕТИ

Как сообщили в региональном МЧС, спасателям пришлось проводить деблокировку пострадавших из машин, поскольку выбраться самим им было невозможно.

При самом столкновении выжить удалось всем – оставалась надежда, что каждого попавшего в беду успеют спасти медики. Но трагедии избежать не удалось. Ведомство сообщило, что оба человека, находившиеся в автомобиле "Рено" – водитель и пассажир, скончались по дороге в больницу. Трое других пострадавших из "Мицубиси" получили ранения различной степени тяжести. За их жизни и здоровье сейчас борются врачи.

Погибли пассажир и водитель "Рено". Фото: СОЦСЕТИ

В социальных сетях появилось только одно видео с места трагедии, снятое проезжавшими мимо людьми. На этих кадрах отчётливо видны значительные и страшные повреждения синего "Рено", пришедшиеся, по всей видимости, больше на пассажирское место рядом с водителем. Автомобили находятся на расстоянии друг от друга, поэтому можно предположить, что сила удара была внушительная, отчего их отбросило друг от друга.

Обстоятельства случившегося сейчас устанавливают сотрудники ГИБДД и следователи ОВД.

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