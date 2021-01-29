Был под действием наркотиков: Водителю, въехавшему в толпу детей в Нижнем Новгороде, дали восемь лет колонии

Водителю, въехавшему в толпу детей в Нижнем Новгороде, дали восемь лет колонии. Фото: СОЦСЕТИ

Сегодня в Нижнем Новгороде вынесли приговор по одному из самых громких ДТП последних лет – 44-летнего Виктора Пильганова, сбившего группу детей на улице Горького, приговорили к восьми годам в колонии общего режима.

Напомним, страшная авария с участием школьников произошла недалеко от Театра юного зрителя вечером 7 декабря 2019 года. После массового ДТП одна из машин вылетела на тротуар, где находилась группа девятиклассников вместе с сопровождающими (они шли на театральное представление). В результате автокатастрофы девять детей и двое взрослых были госпитализированы. Мама одной из учениц скончалась в реанимации.

- По версии следствия, водитель автомобиля «Тойота» пересек полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Ауди» и еще одним припаркованным поблизости автомобилем, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – От удара тот вылетел на тротуар и врезался в пешеходов.

По его вине пострадали девять школьников, а одна из взрослых сопровождающих погибла Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Позднее выяснилось, что за рулем автомобиля «Тойота» находился сын бывшего генерал-майора юстиции Александра Пильганова. Ранее его лишали прав за езду в нетрезвом виде. После массового ДТП с участием детей от медицинского освидетельствования он отказался. Однако впоследствии было установлено, что он находился под воздействием наркотиков.

-В связи с массовым ДТП было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения», - рассказали следователи. – Свою вину в совершенном преступлении он так и не признал. Однако сегодня суд вынес ему приговор – восемь лет и один месяц лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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