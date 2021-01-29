Крупный пожар в Семенове: Огонь бушует в столярном цехе площадью 2 тысячи квадратных метров.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Крупный пожар произошел сегодня в городе Семенове Нижегородской области – там вспыхнуло административное здание площадью две тысячи квадратных метров. По неподтвержденным пока данным, в здании располагалось ИП, занимающееся плотницкими и столярными работами. В непосредственной близости от здания находилось множество деревянных листов.
Пожару присвоен второй уровень сложности.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
- Сообщение возгорании в доме № 20 по улице Октябрьской в Семенове поступило в 13:37 29 января, 0 рассказали в ГУ МЧС по Нижегородской области. – В настоящее время горит кровля всего здания площадью две тысяч квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.
К счастью, погибших и пострадавших нет.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Как сообщается, пожару был присвоен второй уровень сложности. К 14:47 огонь удалось локализовать. Сейчас на месте происшествия продолжают работать спасатели.
Сейчас на месте происшествия работают пожарные.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» будет следить за развитием событий.