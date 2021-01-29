«И шея, и плечо в синяках»: Нижегородка избила свою 12-летнюю дочь, отругавшую ее за затяжную пьянку

Нижегородка избила свою 12-летнюю дочь, отругавшую ее за затяжную пьянку. Фото: СОЦСЕТИ

Раскиданные повсюду вещи, куча пустых бутылок и затянувшаяся попойка – если для самой 38-летней жительницы поселка Воскресенское в Нижегородской области Екатерины Комаровой (имена героев изменены – прим. ред.) все это уже давно стало нормой, то вот ее дочка мириться с этим не стала. 12-летняя девчушка попыталась урезонить загулявшую мать. И жестоко за это поплатилась.

- На самом деле слава о ней по поселку идет не самая хорошая, - рассказали знакомые нижегородки. – Она нигде не работает, частенько выпивает. Даже ее дочь уже давно живет у бабушки, так всем спокойнее.

Попадала она и в поле зрения полиции, как раз за игнорирование своих родительских обязанностей. С 28 декабря она и вовсе стоит на учете по делам несовершеннолетних. Правда, спустя месяц после попадания на учет она все же решила проявить свою материнскую любовь.

Теперь решается вопрос о лишении ее родительских прав. Фото: СОЦСЕТИ

- 21 января она забрала к себе свою 12-летнюю дочь, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Правда, заниматься ею не стала. Вместо этого она в течение всего дня продолжала распивать спиртные напитки.

Наконец, когда время перевалило за полночь, у школьницы лопнуло терпение. Она попыталась уговорить мать прервать свое затяжное веселье и лечь спать. Но не тут-то было.

- Вместо этого женщина принялась избивать свою дочь, - рассказал источник. – Врачи диагностировали у нее ушиб мягких тканей на шее и на плече.

Как рассказывают знакомые, у девочки действительно и шея, и плечо в синяках. Сейчас по данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетней». Станет ли это поводом для лишения женщины родительских прав, покажет время.