В Нижнем Новгороде у Деда Мороза-трубача украли музыкальный инструмент

Каждую зиму в преддверии праздников музыканты радуют публику своими выступлениями. Фото: сайт универмага "Сормовские зори"

Настоящая детективная история произошла в Нижнем Новгороде под конец прошлого года.

Все случилось в декабре около универмага на улице Коминтерна в центре Сормова. Каждую зиму прямо на улице там играет духовой оркестр, и в преддверии новогодних праздников музыканты выступают перед публикой в костюмах Дедов морозов.

Однажды после очередного такого выступления один из музыкантов ненадолго отлучился, оставив тубус с трубой на улице около торгового центра. Вернувшись, мужчина музыкального инструмента на положенном месте не нашел. Осмотрелся вокруг – ничего. Тогда музыкант не на шутку обеспокоился и со всех ног бросился бежать в полицию. Шутка ли – увели инструмент стоимостью 30 тысяч рублей!

К счастью, похититель не успел далеко уйти: его задержали по горячим следам на одной из соседних улиц. Скорее всего, воришка, совершая кражу, даже не подозревал, что находится в чемоданчике.

«По подозрению в краже задержан 38-летний безработный житель Нижнего Новгорода. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Похищенный инструмент был возвращен законному владельцу, а похитителю, покусившемуся на искусство, светит пять лет тюрьмы.