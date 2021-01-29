Больше 2 миллионов вытащили из машины посетителя нижегородского ресторана.

Посещение ресторана в центре Нижнего Новгороде влетело в изрядную копеечку. Пока он наслаждался меню, в его припаркованную поблизости машину забрались грабители. Разбив задние стекла автомобиля, они вытащили из него сумку с 2,3 миллионами рублей.

- Посетителем оказался директор одной из нижегородских фирм, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Все украденные деньги принадлежали как раз этой фирме. Сказать точно, во сколько произошло ограбление, пострадавший не может – где-то в период с 19:15 до 20:20 20 января. В ходе расследования уже была просмотрена запись с камер «Безопасный город».

Однако ничего внятного там разглядеть не удалось – видны только силуэты. Также там были обнаружены следы обуви. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Уголовное дело пока не возбуждено. Впрочем, это будет сделано уже в ближайшее время.