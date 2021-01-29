Шесть главных новостей в Нижнем Новгороде за неделю

Вспоминаем главные события уходящей недели в Нижнем Новгорде. Фото: Евгения ГУСЕВА

В начале недели нижегородцы активно обсуждали новость о пожаре на Канавинском рынке, где в минувшие выходные огонь уничтожил торговые палатки на площади 300 квадратных метров. В понедельник МЧС опубликовало фотографии с места происшествия.

В понедельник в области случился еще один крупный пожар: в Варнавинском районе загорелся Макарьевский культурно-спортивный комплекс «Ветлуга». Здание выгорело подчистую.

На днях продолжение получила нашумевшая история из Павлова, где 36-летняя управляющая банка обманула своих клиентов и повесила на них кредиты на несколько миллионов. Недавно суд продлил ей арест еще на месяц. Потерпевшие опасаются, что дело замнут, поэтому они обратились к министру МВД Владимиру Колокольцеву, а также к руководству нижегородской полиции и прокуратуры.

26 января Нижний Новгород потрясла ужасная новость: с Канавинского моста упал 17-летний парень. Что и как на самом деле произошло, сейчас разбираются следователи. «Комсомолка» пообщалась со знакомыми одиннадцатиклассника и узнала, каким он остался в их памяти.

Сразу в двух громких историях была поставлена точка. Так, в Вадском районе осудили пенсионера за связь с 15-летней дочерью своей любовницы. Он насиловал школьницу несколько месяцев, пока та не забеременела. Следствие длилось почти два года, и вот наконец-то пожилому педофилу вынесли приговор.

Сегодня приговор выслушал также сын бывшего генерал-майора юстиции 44-летний Виктор Пильганов, сбивший группу школьников около ТЮЗа в декабре 2019 года. Несмотря на то, что свою вину мужчина так и не признал, суд вынес ему строгий приговор.