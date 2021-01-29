Унизила честь и достоинство: Нижегородку оштрафовали за оскорбление в родительском чате

Нижегородку оштрафовали за оскорбление в родительском чате. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Нижнем Новгороде перепалка в школьном чате стала предметом судебного разбирательства. Отсутствие такта и несдержанность обернулись для одной из участниц немалым штрафом.

Все произошло еще минувшей осенью в микрорайоне Мончегорский на Автозаводе. За неделю до конца первой четверти после уроков родители первоклашек что-то живо обсуждали в школьном чате в Whatsapp. Страсти накалялись с каждой минутой, и в какой-то момент беседа вышла за рамки приличий, когда одна из родительниц обматерила маму другого ребенка.

«Женщина публично оскорбила грубой нецензурной бранью мать другого школьника, унизив ее честь и достоинство. Оскорбление стало доступным для пользователей чата, и его фактически прочитал 21 человек», - рассказали «КП – Нижний Новгород» в прокуратуре Нижегородской области.

Оскорбленная мамочка так обиделась, что написала заявление в прокуратуру. Машина правосудия заработала, и в отношении грубиянки возбудили административное дело по статье «Оскорбление, совершенное публично с использованием интернета».

Разбирательства шли два месяца, в завершение чего нахамившая в чате родительница была привлечена к ответственности. Автозаводский районный суд назначил ей штраф в размере три тысячи рублей.

Случаи, когда в родительских чатах вспыхивают конфликты, сегодня, увы, не редкость. Хорошо еще, если участники ссоры ограничиваются лишь словесными перепалками. Но до сих пор свежо в памяти жестокое убийство в Волгограде, которое потрясло всю страну минувшей осенью. Тогда 41-летнему Роману Гребенюку проломили голову родственники обиженной родительницы, которой он также нахамил в школьном чате.