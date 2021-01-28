«Был очень светлым человеком»: Знакомые рассказали о подростке, упавшем с Канавинского моста

Знакомые рассказали о подростке, погибшем возле Канавинского моста. Фото: СОЦСЕТИ

Вот уже второй день в Нижнем Новгороде не утихают разговоры о жуткой трагедии, произошедшей накануне возле Канавинского моста – там было обнаружено тело 17-летнего подростка. Что стало причиной гибели молодого человека, сейчас выясняют следователи.

- Он был очень светлым и веселым человеком, - рассказали «Комсомолке» знакомые погибшего молодого человека. Он учился в 11 классе, все пробные экзамены сдал на «отлично». Так что проблем с учебой у него точно не было – он очень усердно готовился к экзаменам.

В родной школе все вспоминают Егора (имя подростка изменено – прим. ред.) как очень веселого и компанейского парня. Никаких проблем с одноклассниками у него не было.

- Он всегда был готов прийти на помощь, - рассказывают знакомые. – Его все в школе очень любили.

Напомним, тело молодого человека было обнаружено в реке рядом с Канавинским мостом днем 27 января.

- Сообщение о происшествии поступило в 15:40. Сейчас обстоятельства ЧП выясняются, - сообщили накануне в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.