На улице Алексеевской в Нижнем Новгороде к 30 июня поменяют ливневку

На улице Алексеевской поменяют ливневку. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В последние годы улица Алексеевская стала одной из самых проблемных точек на карте Нижнего Новгорода. После каждого более или менее заметного дождя здесь происходит настоящий потоп – залитые до крыши машины и идущие едва ли не вплавь пешеходы. Однако в этом году давние проблемы должны уйти в прошлое.

- В соответствии с контрактом, на улице Алексеевской планируется проложить почти километр труб ливневой канализации, - рассказали в департаменте благоустройства администрации Нижнего Новгорода. – Все работы должны быть выполнены до 30 июня 2021 года. В настоящий момент все работы идут по графику.

По словам специалистов департамента, в прошлом году на этом участке уже проложили 260 метров труб и отремонтировали 12 колодцев. В этом году работы планируется продолжить – будет проложено 780 метров труб и отремонтированы 37 колодцев.

Напомним, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев еще летом 2020 года пообещал, что на ремонт и содержание ливневок в городе будет выделено 65 миллионов рублей. Деньги поступят из городского бюджета.

- Это намного больше, чем было в предыдущие годы, - отметил Юрий Шалабаев. – Однако и этих средств недостаточно. Вместе с правительством Нижегородской области мы разрабатываем комплексные меры для ремонта и строительства ливнёвок в Нижнем Новгороде. Ну а пока принимаем меры для решения наиболее острых проблем.

В частности, из городского бюджета выделены средства на ремонт 53 аварийных колодцев, а также на ремонт набережной Гребного канала, улиц Алексеевской и Ковалихинской.