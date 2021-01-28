«Мокрый снег и гололед»: Узнали, сколько продлятся снегопады в Нижнем Новгороде Фото: Евгения ГУСЕВА

Вот уже второй день в Нижегородской области продолжается мокрый снег с дождем. С одной стороны, нижегородцы рады нежданной оттепели в конце января. Но вот для автомобилистов и пешеходов такие сюрпризы погоды не сулят ничего хорошего. Дороги и тротуары благодаря перепадам температуры превратились в настоящее стекло. Рассказываем, сколько продлятся снегопады в Нижнем Новгороде.

- Снегопады в Нижегородской области продлятся как минимум до конца следующей недели, - предупреждают синоптики. – В ближайшие несколько дней, вплоть до понедельника, снегопады будут сопровождаться дождями. Днем столбики термометров будут подниматься до + 2 градусов, а по ночам – опускаться до -3 градусов.

Однако, уже начиная со вторника, в регионе начнется постепенное похолодание. В дневные часы температура воздуха составит -6…-8 градусов. По ночам будет еще холоднее до -13…-15 градусов. При этом похолодание будет сопровождаться продолжающимися снегопадами. Единственным днем без снега может стать четверг, 4 февраля. В этот день в городе установится ясная морозная погода без осадков. Однако уже в пятницу снегопады вернутся.