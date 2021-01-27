Нижегородские юмористы приняли участие в кастинге нового шоу на СТС.

Команда КВН из Нижнего Новгорода «Город двух N» приняла участие в кастинге нового комедийного шоу на телеканале СТС «Лига смеха». Отбор проходит 25-27 января в Москве, конкуренцию нижегородским юмористам составляют 180 коллективов из разных уголков страны – именно столько заявок было подано на участие в кастинге.

Нижегородцы признались, что самое сложное было рассмешить опытных наставников – это около 20 участников команд КВН из «Высшей лиги», среди которых был замечен даже шоумен Дмитрий Хрусталев.

«Свое выступление мы готовили более двух недель и показали его очень хорошо. Сейчас ждем результаты кастинга, так как он разделен на три дня, итоги появятся в начале февраля. Надеемся, что мы попадем в эфир телеканала СТС, а пока наша команда готовится к поездке на международный фестиваль «КиВиН-2021» в Сочи, чтобы там достойно представить Нижний Новгород в год 800-летия», - рассказал капитан команды КВН «Город двух N» Артур Мкртчян.

По итогам кастинга члены жюри отберут 24 коллектива, которые станут участниками комедийного проекта «Лига смеха» на канале СТС. По словам организаторов, в новом телешоу будут представлены все жанры юмора.