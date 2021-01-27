Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 27 января 2021 года: нижегородцев, вернувшихся из-за границы без теста на коронавирус, оштрафовали на 750 тысяч рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 461 случай новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заболевших в области превысило уже 82 тысячи человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 82 086.

При этом число выздоровевших также растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе насчитано 74 381 человек. За последние сутки выписаны 476 нижегородцев.

К сожалению, с болезнью за сутки не справились 12 человек. Суммарное число жертв COVID-19 преодолело очередной порог – 2 046 нижегородца. Рейтинг заболеваемости в Нижегородской области сохраняется прежним – больше всего заражений выявлено в Дзержинске, на Бору и в Павловском районе. Примечательно, что в 33 районах региона новых заболевших не выявили вовсе.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Напомним, вчера мы сообщали, что нижегородцев, вернувшихся из-за границы без теста на коронавирус, оштрафовали на 750 тысяч рублей.

Кроме того, нижегородцам старше 65 лет продлят больничные до 14 февраля.

А бани и сауны фитнес-центров региона возобновят свою работу.

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