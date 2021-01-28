В Нижегородской области женщина избила трехмесячного сына, который мешал ей пить

31-летняя женщина избила своего грудного ребенка. Фото: СОЦСЕТИ

Чудовищный случай произошел в городе Богородске Нижегородской области: там 31-летняя женщина по пьяни избила своего грудного ребенка. На подругу, вмешавшуюся в «воспитательный процесс», горе-мамаша написала заявление в полицию. Только вот теперь отвечать перед законом придется ей самой.

Все произошло 25 января в квартире одного из домов в Богородске, куда Настя К. с трехмесячным сыном пришла в гости к своей знакомой. Пришла, как водится, не с пустыми руками – принесла выпивку. Целый день дамочка пьянствовала и расслаблялась, но под вечер ей все-таки пришлось вспомнить, что она - мать. Малыш раскапризничался, чем страшно разозлил мамашу, которая хотела веселиться и отдыхать, а не вот это все. В порыве ярости она набросилась на кроху.

«Женщина нанесла несколько ударов рукой по лицу своему грудному сыну. Увидев это, хозяйка дома забрала ребенка и вместе с ним ушла к своему сожителю», - рассказали в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Проспавшись, наутро Анастасия пошла в полицию и накатала на подругу заявление: так, мол, и так, забрала ребенка – прошу принять меры. Почему-то женщина была уверена в своей правоте и не думала, что «меры» могут принять в отношении нее самой. Так и произошло.

«Полицейские выехали на место, вызвали карету скорой помощи и передали медикам ребенка. Ранее гражданка была лишена родительских прав в отношении троих детей, характеризовалась по месту проживания отрицательно, постоянно меняла место своего проживания, ранее была судима», - рассказали в полиции неутешительные подробности.

В результате на мамашу завели уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Что касается ребенка, то пострадавший от рук собственной матери малыш был доставлен в нижегородскую детскую областную больницу с ушибами и подозрением на сотрясение головного мозга.

«У мальчика гематома на лице в области скулы. Сотрясения, похоже, нет. Сейчас ребенок находится под динамическим наблюдением врачей больницы», - уточнил пресс-секретарь регионального минздрава Алексей Никонов.