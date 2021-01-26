Прицельно сбили камнем: Работники нижегородской колонии «обезвредили» квадрокоптер с телефоном

Работники нижегородской колонии «обезвредили» квадрокоптер с телефоном. ФОТО: ГУФСИН по Нижегородской области.

Весьма курьезный случай произошел на днях в одной из нижегородских колоний. Там охранники сумели «обезвредить» квадрокоптер, с помощью которого сидельцу пытались передать телефон. И сделали это не как-нибудь, а прицельным ударом камня. В общем, в этой истории прекрасно все.

- В настоящее время гражданин, пытавший с помощью квадрокоптера передать запрещенный предмет осужденному, уже задержан, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Нижегородской области. – Канал доставки запрещенных предметов был вовремя перекрыт. В прикрепленном свертке были обнаружены два сотовых телефона.

По данным ведомства, сейчас в отношении хитроумного умельца уже составлен протокол об административном правонарушении за попытку передачи запрещенных предметов осужденным.

Курьезный случай произошел в Нижегородской области. ФОТО: ГУФСИН по Нижегородской области.

Напомним, это уже не первый случай, когда нижегородцы проявляют невиданную доселе изобретательность. Не далее как в сентябре 2020 года они пытались перекинуть «запрещенку» в колонию с помощью…пушки. Ее они смастерили из подвернувшегося под руку газового баллона.

- Неизвестный мужчина пытался с помощью самодельной духовой пушки перебросить на территорию учреждения запрещенные предметы, - рассказали тогда в пресс-службе ГУФСИН России по Нижегородской области. – В свертке был обнаружены восемь сотовых телефонов, 19 сим-карт, 22 гарнитуры для мобильных телефонов и два контейнера с таблетками.