Наталья Водянова предстала в инопланетном образе на Неделе моды в Париже. ФОТО: https://www.instagram.com/p/CKePHxwMPCM/

На представленной в Париже кутюрной коллекции весна-лето 2021 главной звездой стала российская супермодель Наталья Водянова. На французской Неделе моды она продемонстрировала инопланетное платье от Iris Van Herpen.

- Платье «Henosis» было сделано из полупрозрачных слоев белого кружева, - так описывают наряд сами создатели. – Вышитый вручную корсаж и тысячи парящих в воздухе плавников, каждое движение которых излучает свет.

Супермодель стала главной звездой коллекции Iris Van Herpen. ФОТО: https://www.instagram.com/p/CKePHxwMPCM/

Головной убор супермодели по стать платью – такой же белоснежный и чарующе нежный. Наряд оценили и поклонники Натальи Водяной.

- Как будто эти пёрышки, - отметила pyatistone. - Двигаются по какому-то принципу.

- Вам как будто 18 лет, прекрасная красавица, - поддержала ее nargizrabatova.

- Наталья, ваша красота в сочетании с этим шедевром — это что-то неземное, - поддержала ее noplzyesss.