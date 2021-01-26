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Фото сгоревшего спортивного центра в Нижегородской области опубликовали спасатели

Здание выгорело на площади 800 квадратных метров
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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Фото сгоревшего спортивного центра в Нижегородской области опубликовали спасатели.

Фото сгоревшего спортивного центра в Нижегородской области опубликовали спасатели.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Жуткие фото сгоревшего Макарьевского культурно-спортивного комплекса Ветлуга опубликовали спасатели. На кадрах видно, что здание выгорело почти полностью.

В результате пожара никто не пострадал.

В результате пожара никто не пострадал.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Напомним, сообщение о возгорании на территории комплекса поступило около трех часов дня 25 января.

Здание выгорело на площади 800 квадратных метров.

Здание выгорело на площади 800 квадратных метров.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- Пожару был присвоен второй ранг сложности, - рассказали в ГУ МЧС по Нижегородской области. – Сначала загорелась кровля на площади 300 квадратных метров. Полностью потушить пожар удалось только около десяти часов вечера. Здание выгорело на площади 800 квадратных метров. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

Потушить пожар удалось только к десяти часам вечерам.

Потушить пожар удалось только к десяти часам вечерам.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Напомним, за последние дни это уже не первый крупный пожар в Нижегородской области. Ранее мы писали, что в самом Нижнем Новгороде в ночь на 24 января горел Канавинский рынок. Там выгорели торговые ряды на площади 300 квадратных метров. Причина пожара пока устанавливается.

ЧППроисшествия: ЧП

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