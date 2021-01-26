Фото сгоревшего спортивного центра в Нижегородской области опубликовали спасатели.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Жуткие фото сгоревшего Макарьевского культурно-спортивного комплекса Ветлуга опубликовали спасатели. На кадрах видно, что здание выгорело почти полностью.
В результате пожара никто не пострадал.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Напомним, сообщение о возгорании на территории комплекса поступило около трех часов дня 25 января.
Здание выгорело на площади 800 квадратных метров.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
- Пожару был присвоен второй ранг сложности, - рассказали в ГУ МЧС по Нижегородской области. – Сначала загорелась кровля на площади 300 квадратных метров. Полностью потушить пожар удалось только около десяти часов вечера. Здание выгорело на площади 800 квадратных метров. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.
Потушить пожар удалось только к десяти часам вечерам.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Напомним, за последние дни это уже не первый крупный пожар в Нижегородской области. Ранее мы писали, что в самом Нижнем Новгороде в ночь на 24 января горел Канавинский рынок. Там выгорели торговые ряды на площади 300 квадратных метров. Причина пожара пока устанавливается.