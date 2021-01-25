Серебро из Новогорска.

В подмосковном Новогорске состоялись Всероссийские спортивные соревнования. В командном турнире саблисток 24 января 2 место заняла сборная «Россия-1», за которую выступала воспитанница СК «Знамя» АО «АПЗ» Алёна Лисина.

Среди 16 стартовавших команд было 9 различных российских сборных, два коллектива, в составе которых вместе с россиянками фехтовали спортсменки из Узбекистана и Азербайджана, а также пять региональных команд.

За сборную «Россия-1» фехтовали именитые Ольга Никитина, София Позднякова и 19-летняя Алёна Лисина из Арзамаса. В роли лидера первая сборная оставалась до седьмого боя и, уступив только в финале, заняла второе место.

Алёну Лисину готовили тренеры высшей категории мастера спорта России Николай Хозин и Вадим Карпычев.