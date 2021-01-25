Новый арт-объект «Точки зрения» в Нижнем Новгороде уничтожили спустя сутки

Объект находился на пересечении улиц Алексеевская и Грузинская. Фото: @nikita_nomerz

Новый арт-объект «Точки зрения» в Нижнем Новгороде не просуществовал и двух дней. Об этом сообщил автор работы Никита Номерз в своем Instagram.

«Всем большое спасибо за репосты новой работы. Объект уже демонтировали. Он просуществовал чуть больше суток», - обратился к подписчикам уличный художник.

Арт-объект располагался на пересечении улиц Алексеевская и Грузинская в центре города. Несмотря на столь короткую жизнь, многие нижегородцы смогли его увидеть. Люди делились фотографиями и видео друг с другом, репостили публикации в соцсетях. Арт-объект представляет собой надпись на черном фоне, глядя на которую под разным углом, можно прочитать два слова «друг» и «враг».

«У каждого вопроса есть разные точки зрения. Сегодня мы, кажется, оказались в ситуации, когда необходимо выбрать сторону. Я хотел бы жить в мире, где есть оттенки и полутона, а не в мире, где выбор лишь между черным или белым, другом или врагом», - прокомментировал свою работу Никита Номерз.

Нижегородцы высоко оценили произведение уличного искусства. Подписчики прокомментировали в Instagram, что это «мощная работа», «очень сильно», «круто», «достойно» и «полный восторг!».