Похолодает до -13: Узнали, когда вернутся морозы в Нижний Новгород

Зима вернется в Нижний Новгород к выходным. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Начало последней недели января выдалось по-весеннему теплым: за окном +2, идет дождь. Виной всему теплые воздушные массы, которые пришли на европейскую часть России несколько дней назад. Такая погода простоит всю рабочую неделю, и только к выходным температура вновь уйдет в хороший «минус».

По прогнозам портала «Гисметео», в ближайшие дни нижегородцев ожидают сильные ветра 9-12 метров в секунду. С понедельника по четверг будет пасмурная и дождливая погода. На дорогах гололедица, будьте внимательны и осторожны.

25 января температура воздуха составит 0…+2, возможен дождь со снегом. Ветер 9 метров в секунду.

26 января ночью -1, днем до +1 градуса. Небо по-прежнему будет затянуто тучами, ожидаются дожди. Ветер 9 метров в секунду.

27 января в дневные часы потеплеет до +2 градусов, ночью около нуля. Синоптики обещают пасмурную и дождливую погоду, ветер усилится до 12 метров в секунду.

28 января в четверг на территорию Нижегородской области придет похолодание. Однако температура поползет вниз только ближе к ночи, а днем все еще сохранится тепло +1. Однако из-за туч уже начнет показываться солнце, но ветер сохранится до 10 метров в секунду.

29 января в последний рабочий день зима вернет себе права: столбики термометра опустятся до -5 градусов, пройдет снегопад. Ветер немного стихнет до 8 метров в секунду.

В субботу, 30 января, ожидается солнечный день без осадков, днем -4, ночью -10 градусов. Ветер 7 метров в секунду.

В воскресенье, 31 января, также ожидается ясная погода, однако ветер вновь усилится до 12 метров в секунду. Температура воздуха составит -6 градусов днем и -13 градусов в ночные часы. Снега синоптики в этот день не прогнозируют.