Появились фото Канавинского рынка после пожара

Горы товара, испорченного огнем. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

ГУ МЧС по Нижегородской области опубликовало фотографии после пожара на Канаскинском рынке. На кадрах видны торговые ряды, опаленного огнем, а также горы погоревшего товара - в основном это одежда.

Огонь распространился на 300 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Напомним, пожар на центральном рынке на улице Чкалова произошел в минувшие выходные. Там в ночь на воскресенье около 03:20 загорелись уличные торговые точки. Когда огонь заметили, он уже распространился на значительную площадь. Очевидцы быстро вызвали пожарных. Огонь тушили 60 человек и 13 пожарных машин.

С огнем боролись 60 человек. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

«Происходило горение на площади 300 квадратных метров. В 04:52 объявлена ликвидация пожара. Погибших и пострадавших нет», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Так выглядят торговые ряды после пожара. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Что стало причиной пожара, пока не установлено – это предстоит выяснить экспертам.

Все, что осталось. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

«КП – Нижний Новгород» будет следить за развитием событий.