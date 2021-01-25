Появились фото Канавинского рынка после пожара

Горы товара, испорченного огнем.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
ГУ МЧС по Нижегородской области опубликовало фотографии после пожара на Канаскинском рынке. На кадрах видны торговые ряды, опаленного огнем, а также горы погоревшего товара - в основном это одежда.
Огонь распространился на 300 квадратных метров.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Напомним, пожар на центральном рынке на улице Чкалова произошел в минувшие выходные. Там в ночь на воскресенье около 03:20 загорелись уличные торговые точки. Когда огонь заметили, он уже распространился на значительную площадь. Очевидцы быстро вызвали пожарных. Огонь тушили 60 человек и 13 пожарных машин.
С огнем боролись 60 человек.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
«Происходило горение на площади 300 квадратных метров. В 04:52 объявлена ликвидация пожара. Погибших и пострадавших нет», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Так выглядят торговые ряды после пожара.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Что стало причиной пожара, пока не установлено – это предстоит выяснить экспертам.
Все, что осталось.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
«КП – Нижний Новгород» будет следить за развитием событий.
Причина возгорания устанавливается.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области