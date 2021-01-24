Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 24 января 2021 года: в Нижегородской области создали новую вакцину от COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 487 случаев новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заболевших в области превысило уже 80,5 тысячи человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 80 648.

При этом число выздоровевших также растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе насчитано 72 898 человек. За последние сутки выписаны 478 нижегородцев.

К сожалению, с болезнью за сутки не справились 15 человек. Суммарное число жертв COVID-19 преодолело очередной порог – 2 004 нижегородца. Рейтинг заболеваемости в Нижегородской области сохраняется прежним – больше всего заражений выявлено в Дзержинске, на Бору и в Павловском районе.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Напомним, вчера мы сообщали, что в Нижегородской области разработали новую вакцину от ковида.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ответил, могут ли школьники вернуться к "дистанционке".

А также проверил безопасность вакцины от ковида на себе.

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