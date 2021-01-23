Арзамасского участкового, спасшего 30 человек из огня, поблагодарил Глеб Никитин Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Сегодня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прибыл в Арзамас с целью лично поблагодарить местного старшего участкового, спасшего 30 человек из горящего общежития, среди которых было четверо детей. Напомним, крупный пожар случился вечером 14 января этого года на улице Мира в Арзамасе. Там располагалось здание общежития. Причину пожара установили — замкнуло стиральную машину.

Награда наконец нашла своего героя. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Майор Дмитрий Курташкин находился тогда в опорном пункте в соседнем здании, а услышав шум, выбежал на улицу. События, происходившие далее, мы рассказывали вчера. На каждом из пяти этажей полыхал огонь, а люди кричали о помощи. Чем бы всё закончилось, не окажись рядом такого самоотверженного человека как Дмитрий, — страшно подумать...

Горели все пять этажей. ФОТО: ОВД Арзамаса

Мы сообщали, что министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении майора полиции Курташкина медалью МВД России "За смелость во имя спасения".

А теперь рады добавить, что и другие награды и благодарности нашли наконец своего героя, ведь только своевременная реакция майора помогла избежать трагических последствий для немалого числа людей.

Крупный пожар случился вечером 14 января этого года в Арзамасе. ФОТО: ОВД Арзамаса

— Лично хочу выразить благодарность Дмитрию Курташкину за проявленное мужество при спасении людей из здания, где произошёл пожар. Благодаря его грамотным действиям удалось спасти десятки жизней. Дмитрий Николаевич рисковал собой, чтобы спасти других. Это достойно самого глубокого уважения, — выразился Глеб Никитин.

СПРАВКА:

Дмитрий Николаевич Курташкин начал службу в ОВД в 2008 году — в органах следствия отдела МВД России по городу Арзамасу в должности следователя. В 2011 году стал участковым уполномоченным полиции, за ним закрепили административный участок № 1. С 2016 года перешёл на должность старшего участкового уполномоченного полиции административного участка № 4, который включает в себя многоквартирные дома, 4 общежития, 2 детских сада, торговые центры и школа. Всего на территории участка проживают 4 800 человек.

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