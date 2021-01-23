«Закрыла собой сына и мужа»: Нижегородка погибла под колесами иномарки по дороге в детсад

Нижегородка погибла под колесами иномарки по дороге в детсад. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

Ранним утром 22 января 26-летняя жительница Балахнинского района пошла вместе с мужем отвести в детский сад маленького сынишку. Идти туда пришлось в темноте по обочине дороги. Внезапно девушка увидела, что прямо на них несется автомобиль.

- Примерно в 7:20 22 января водитель иномарки пошел на обгон возле участка поселок Дубравный – Большое Козино, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. – Там он и сбил пешеходов, передвигавшихся без светоотражающих элементов. От полученных травм женщина скончалась на месте.

По словам очевидцев, перед смертью Настя совершила настоящий подвиг. Лишь благодаря ей сыну и мужу удалось выжить.

Нижегородка заслонила собой сына и мужа. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры".

- Она приняла на себя основной удар и закрыла своим телом мужа и ребенка, - рассказали очевидцы в группе «Нижний Новгород. Без цензуры». – В результате, она погибла.

Известно, что за рулем автомобиля находился достаточно опытный водитель – стаж вождения у него уже 37 лет. Сейчас он задержан.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», - рассказали полицейские. - Максимальное наказание по этой статье составляет до пяти лет. Ранее к административной ответственности водитель не привлекался. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.