Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 23 января 2021 года: Глеб Никитин ответил, могут ли школьники вернуться к "дистанционке"
Фото: Алена МАРТЫНОВА
За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 491 случай новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заболевших в области превысило уже 80 тысяч человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 80 161.
При этом число выздоровевших также растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе насчитано 72 420 человек. За последние сутки выписаны 482 нижегородца.
К сожалению, с болезнью за сутки не справились 17 человек. Суммарное число жертв COVID-19 – 1 989 нижегородцев. Рейтинг заболеваемости в Нижегородской области сохраняется прежним – больше всего заражений выявлено в Дзержинске, на Бору и в Павловском районе. При этом за сутки в 17 районах региона новых заражений не выявили вовсе.
Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области.
Фото: Яндекс
Напомним, вчера мы сообщали, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ответил, могут ли школьники вернуться к "дистанционке".
А также он проверил безопасность вакцины от ковида на себе.
Ранее мы рассказывали: нужен ли перед прививкой анализ на антитела и можно ли её делать переболевшим.
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