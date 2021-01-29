Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 29 января 2021 года: в 16 районах области не выявили новых зараженных Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным на 01:00 29 января 2021 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 83 029 человек. За минувшие сутки на территории региона было выявлено 469 новых случаев заражения. Об этом сообщает региональный Минздрав.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 477 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 75 132 жителя Нижегородской области.

К сожалению, статистика смертности в регионе в последнее время растет. Так количество смертей увеличилось до 2 077 — за последние сутки умерло ещё пятнадцать нижегородцев.

Статистика зараженных по коронавирусу на 29 января Фото: Яндекс

Примечательно, что в 16 районах области новых заражений не выявлено вовсе.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (6 581 человек) и на Бору (4 431 человек). Следом идёт Павловский район — зараженных 2 409 человек, и 2 330 жителей Балахнинского района.

Напомним, что согласно данным отдела эпидемиологического надзора, после новогодних праздников в Нижнем Новгороде выросла заболеваемость коронавирусом.

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