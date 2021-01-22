Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 22 января 2021 года: нижегородский минздрав опроверг введение ковидных паспортов Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным на 01:00 22 января 2021 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 79 670 человек. За минувшие сутки на территории региона было выявлено 493 новых случая заражения.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 483 человека. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 71 938 жителей Нижегородской области.

К сожалению, число умерших выросло до 1 972 человек, ещё восемнадцать нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Примечательно, что в 24 районах области новых заражений не выявлено вовсе.

Статистика зараженных по коронавирусу на 22 января Фото: Яндекс

В Нижнем Новгороде самыми зараженными районами остаются Автозаводский (8 653 человека) и Ленинский (5 594 человека) район, а наименьшее количество заболевших находится в Нижегородском районе (2 586 человек).

В настоящее время в медицинских организациях региона развернуто 7 775 коек для больных коронавирусом. В частности, более 4,2 тысячи обеспечены кислородом, а 873 - аппаратами ИВЛ. Кроме того, свыше 27% коечного фонда для лечения больных с пневмонией и ОРВИ свободны в Нижегородской области.

Напомним, что в Нижегородской области открылась еще одна лаборатория для исследований на СOVID-19.

Также стало известно, что в регионе не планируется введение паспорта вакцинированных от новой коронавирусной инфекции. Скоро в область поступит крупная партия вакцины, хотя в настоящее время прививку от COVID-19 делают 500-700 нижегородцев в сутки.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин также вакцинировался от коронавируса. В настоящее время он чувствует себя хорошо.

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