Нижегородцам рассказали, как получить рассрочку по долгам от Фонда капремонта. Фото: Татьяна Коркина

В прошлом году из-за пандемии коронавируса было запрещено отключать коммунальные услуги в домах должников. В этом году таких преференций уже нет. И все же на некоторые послабления нижегородцы могут рассчитывать – Фонд капремонта предоставит рассрочку по оплате долгов. Она растянется на 18 месяцев и будет касаться не только суммы самого долга, но и накопившихся пени.

- Из-за сложной эпидемиологической ситуации мы решили поддержать нижегородцев и предлагаем тем собственникам, у которых накопились долги по капремонту, заключить соглашение с Фондом и оплатить их в рассрочку, - рассказал генеральный директор Фонда капитального ремонта Нижегородской области Дмитрий Гнатюк. - Для оформления рассрочки должникам нужно обратиться в Фонд либо в отделения МФЦ Нижнего Новгорода и Дзержинска.

КОНКРЕТНО

Как получить рассрочку по платежам?

Для заключения соглашения собственнику необходимо обратиться в адрес регионального оператора, предоставив два экземпляра соглашения и следующие документы:

- копия паспорта (развороты с фотографией и с отметкой о регистрации по месту жительства);

- копия документа, в соответствии с которым лицо является законным представителем собственника, не имеющего возможность лично обратиться;

- копии правоустанавливающего документа;

- копия платежного документа за последний расчетный период перед подачей заявления о предоставлении рассрочки платежа.

Жители, у которых нет возможности приехать в Нижний Новгород или Дзержинск, могут скачать соглашение и заявление о рассрочке с сайта Фонда, заполнить эти документы и прислать оригиналы «Почтой России» в Фонд по адресу: Нижний Новгород, Верхневолжская набережная, 8\59 – «Фонд капитального ремонта Нижегородской области»

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Порядок предоставления рассрочки льготным категориям граждан (ветеран труда, ветеран труда Нижегородской области, граждане старше 70 лет, многодетная мать (отец), инвалиды 1 и 2 групп, ветеран боевых действий) не меняется, и рассрочка предоставляется без заключения соглашения. Максимальный срок предоставления рассрочки - 24 месяца.