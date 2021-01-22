«Сыпать надо с умом, а не кругом»: Нижегородцы недовольны огромным количеством песка на зимних тротуарах

Нижегородцы недовольны огромным количеством песка на тротуарах. Фото: Наталья Павлова

Сильные снегопады, обрушившиеся недавно на Нижний Новгород, стали не только причиной заторов на дорогах, но и порадовали горожан белоснежной картиной на улицах. Ведь на тротуарах после уборки лежал чистый утоптанный снег, а не привычная грязно-песчаная жижа, которую любят устраивать коммунальщики.

Бонусом к визуальной эстетике зимних тротуаров прилагалась чистая обувь. Вспомните, сколько песка зимой вы приносите домой на ногах? Ощущение, что не по городским тротуарам прошлись, а весь день провели на песчаном карьере. Стоит ли говорить, в какую негодность приходит обувь из натуральных материалов, которая сегодня, кстати, весьма не дешевое удовольствие…

«Всего несколько дней мы имели счастье ходить по чистому утоптанному снегу. Сразу после снегопадов тротуары чистил трактор, но - фантастика! - без песка, просто щёткой. Эта роскошь продолжалась около недели. А потом коммунальщики встрепенулись - и снова традиционно покрыли весь район, извините, слоем дерьма», - написала в «Фейсбуке» нижегородка Наталья Павлова.

«Песок надо запретить законодательно! Как же надоело!», «Сыпать надо с умом, а не кругом», «А летом этот песок превращает город в аравийскую пустыню с песчаными бурями», - тут же подхватили другие нижегородцы.

Нижегородские дворники щедро посыпают тротуары пескосоляной смесью. Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

«Кому и зачем это надо? Оттепели и, соответственно, гололедицы не было, на тротуарах не было скользко, там лежал просто спрессованный снег. Мы приходили домой в чистой обуви, собака возвращалась с прогулки с чистыми лапами. И вот теперь на наши улицы и в наши прихожие опять вернулся этот песочный кошмар», - сетует Наталья Павлова.

А иногда – бывает и такое – старательные дворники вычищают тротуар до асфальта, но после этого все равно закидывают его солидным слоем песка. И вот вроде бы могло быть чисто, но тут же стало грязно. Прошлой зимой приходилось наблюдать такую картину: тротуар вдоль домов щедро посыпали пескосолью, образовалась жижа. Так вот прохожие жались вплотную к самым стенам зданий, толпились, но по грязи не шли, а выбирали чистые участки заснеженной дорожки. Для кого тогда, спрашивается, это всё делается?

Песок-убийца

Некрасивость тротуаров и грязь на ногах – это лишь верхушка айсберга в вопросе обработки дорог и тротуаров пескосоляной смесью. Самое печальное, что эти антигололедные средства могут быть крайне опасными: они плохо воздействуют на экологию и здоровье людей. Так, например, исследования российского университета при Министерстве здравоохранения РФ подтвердили, что песчаный смет на дороге представляет крайне токсичную смесь, способную вызывать заболевания легких и сердца.

Только за два "снежных" дня в Нижнем Новгороде на дороги высыпали более 3 тонн пескосоляной смеси. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Нижегородские экологи обеспокоены не меньше таким количеством соли на городских улицах.

«Весной все это попадает в почву, происходит химизация газонов. Растения страдают, деревья болеют. Многие из них не выживают оттого, что каждую зиму под них сыплют хлорид натрия (соль – прим.)», - пояснил председатель совета НОД экологический центр «Дронт» Асхат Каюмов.

По его словам, одинаково опасны для окружающей среды как пескосоляная смесь, так и реагенты – без разницы, что сыпать, ущерб природе наносится в любом из этих случаев. Экологи видят единственный выход из этой ситуации.

«Не первый год мы говорим администрации, что многие страны уже используют гранитную крошку – она обеспечивает сцепление на льду. Да, это дороже, но этот способ многоразовый – ее вывозят на объекты снеготаяния, а потом используют повторно», - рассказал Асхат Каюмов.

Однако Нижнему Новгороду, по всей видимости, пока далеко до таких прогрессивных методов борьбы с гололедом.

Курс на реагенты

В ноябре прошлого года в Нижнем Новгороде состоялось заседание постоянной комиссии по экологии Гордумы, на котором депутаты говорили о необходимости перехода на реагенты при содержании дорог в зимний период. По расчетам экспертов департамента транспорта и дорожного хозяйства полный переход на использование реагента может дать экономию бюджета в 353,859 млн рублей.

А это дорожки в Ленинском районе. Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

«Оценивая полный цикл затрат на содержание дорог, мы понимаем, что использование реагента приносит экономию в бюджет. При этом мы исключаем урон здоровью граждан, экологии и транспортной технике», – считает председатель постоянной комиссии Татьяна Гриневич.

Однако пока Нижний Новгород не располагает такой возможностью: сейчас у муниципальных дорожных предприятий есть только 18 машин, приспособленных под распределение реагента, остальная техника годится лишь для работы с пескосоляной смесью. Для обеспечения нормативного количества техники требуется закупка 88 машин общей стоимостью порядка 705 млн рублей. Эти средства город рассчитывает получить из областного бюджета в виде субсидии. Однако депутаты предложили городской администрации вне зависимости от решения областного правительства уже сейчас предпринимать самостоятельные меры для закупки необходимой техники.

Сколько вешать в граммах

Как сообщили «КП – Нижний Новгород» в мэрии, на начало зимнего периода 2020-2021 подрядными организациями заготовлено только пескосоляной смеси около 107 тысяч тонн.

«Противогололедный реагент закупается по мере необходимости, - уточнили в администрации. - Оплата противогололедного материала осуществляется при расчете выполненных работ в соответствии с использованным объемом».

Сколько уже было израсходовано противогололедных средств с начала зимнего сезона, в администрации ответить затруднились. Однако известно, что только за 16-17 января, когда прошел сильный снегопад, в Нижнем Новгороде на посыпку дорог было использовано около 3 200 тонн пескосоляной смеси, 12 тонн реагентов и 138 тонн соли – об этом докладывал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода Виталий Ковалёв.

Дороги посыпают в соответствии с четкими нормативами. Фото: Иван МАКЕЕВ

Как пояснили в департаменте, в зимнем сезоне 2020-2021 были существенно увеличены кратности работ, увеличена патрульная снегоочистка, противогололедная обработка улиц.

«Также внесены изменения в перечень работ по содержанию улично-дорожной сети, - добавили в мэрии. - В частности, в него включены ранее не акцентированные работы по обработке противогололедным реагентом тротуаров. Также противогололедный реагент применятся на внекатегорийных дорогах с интенсивной нагрузкой и исторических улицах, таких как Минина, Нижне-Волжская набережная, а также на дорогах категории А, Б.

Работы проводятся в строгом соответствии с требованиями и нормами расхода, указанными в инструкции и руководстве по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах. В этих документах четко прописан алгоритм действий дорожных служб на разные случаи. Так, например, по технологии в период интенсивного снегопада посыпать дороги следует начинать лишь через 15-20 минут после начала метели, при слабом снеге – через 30-45 минут. Затем выжидают некоторое время и приступают к уборке снега с дорог. Если метель продолжается, цикл повторяют столько раз, сколько это необходимо для полной уборки.

На тротуарах, как нам рассказали в департаменте, согласно нормативам предусмотрено использование 220 грамм пескосоляной смеси на квадратный метр. Понятно, что дворники не ходят с весами и не отмеряют указанное количество. Сколько рука взяла – столько и посыпали. А рука у них, судя по всему, очень щедрая.

Зимний тротуар без песка. Фото: Наталья Павлова

Другая проблема – пескосоляная смесь плохо работает при низких температурах. То есть, скажем, при -20 соль не расплавит лед и снег так, как сделает это при -5. Современные регенты же позволяют эффективно бороться с гололедом даже при температурах ниже -30.

Что касается закупки снегоуборочной техники, которая позволит полностью перейти на реагент, то сейчас чиновники всерьез озадачены этим вопросом.

«Городской департамент транспорта и дорожного хозяйства в ноябре 2020 года направил обращение председателю комитета по экологии и природопользования Законодательного собрания региона В.О. Атмахову о потребности выделения денежных средств на закупку указанной техники», - рассказали в ведомстве.

Зато не скользко. Фото: Наталья Павлова

Ну а пока депутаты ищут возможности, горожане вынуждены мириться с песчаной вакханалией под ногами. Зато не скользко.