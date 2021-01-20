Как при Хрущеве за хлебом: Дикие очереди из-за распродажи в шоу-руме поразили нижегородцев

Девушки долго стояли на морозе, но никто не уходил. Фото: паблик "Нижний Новгород без цензуры"

Огромную очередь наблюдали удивленные прохожие в центре Нижнего Новгорода днем 20 января. Несколько десятков нижегородок выстроились вдоль домов на улице Малой Покровской недалеко от площади Горького. Девушки ежились на морозе, но никто не уходил. Спешащие по делам люди терялись в догадках: куда же так хотят попасть эти милые барышни? Причина огромной очереди оказалась весьма банальной: один из популярных шоу-румов решил устроить тотальную распродажу. По информации Instagram-аккаунта магазина, распродажа стартовала 20 января и продлится всего пять дней.

«Все остатки зимней коллекции со всех магазинов (это целая сеть шоу-румов по Нижнему Новгороду – прим.) мы привезли в один, и выбор получился просто бомба! Скидки сумасшедшие! Срочно к нам! Самая желанная распродажа этого года!», - гласила реклама. Стоимость почти на все товары не более 499 и 999 рублей. Как тут устоять? Вот толпы нижегородок и бросились в надежде урвать модные вещи по привлекательным ценам. С учетом того, что на аккаунт шоу-рума подписано 155 тысяч человек, очереди получились немаленькие.

Кто-то из прохожих сфотографировал огромную очередь и выложил в сеть. Нижегородцы отреагировали на это по-разному: кто-то удивился такому явлению в нынешнее время, а кто-то с пониманием отнесся к девушкам.

«Господи, неужели кто-то ещё стоит в таких очередях?! Мне хватило очередей в 90-е за продуктами» – искренне удивляется Светлана Илюшечкина.

«Люди готовы стоять на морозе, чтобы хоть какую-то сумму сэкономить. И в этом нет ничего постыдного», - заступилась за девушек Оксана Сазонова.

Похоже, сами организаторы распродажи удивлены такому небывалому наплыву покупателей. Говорят, к вечеру было продано абсолютно все, в шоу-руме остались пустые витрины.

«Покупатели уносили по пять пакетов в одних руках», - рассказали в магазине, пообещав, что распродажный ассортимент будет пополняться.