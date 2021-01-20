Обожжена почти половина тела: Глубоко беременная нижегородка обгорела на страшном пожаре

Нижегородка на девятом месяце беременности получила страшные ожоги. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Новгороде женщина на девятом месяце беременности получила серьезные ожоги во время пожара. Эта драматичная история произошла еще в новогоднюю ночь, но известно об этом стало только сейчас. Подробности рассказал ректор ПИМУ Николай Карякин в своем Instagram. По его словам, пациентка поступила в больницу с ожогами 1-2 степени и поражением 42% поверхности тела.

«Пострадавшая находилась на 37-й неделе беременности, нам важно было спасти жизнь и мамы, и будущего ребёнка. Уже 2 января в одной из операционных Университетской клиники ПИМУ бригадой акушеров-гинекологов родильного дома №1 женщине было выполнено кесарево сечение», - рассказал Николай Карякин,

После появления на свет новорожденную девочку доставили в детскую городскую больницу № 1, а мама малышки оставалась на лечении в ожоговом центре. К счастью, для обеих все закончилось хорошо, хоть и пришлось почти три недели провести в больнице.

«Сейчас мама и дочь благополучно выписаны и уже находятся вместе. Такая вот грустная новогодняя история со счастливым концом. Надо отметить, что межведомственная команда нижегородских медиков сработала блестяще! Спасибо, коллеги!», - отметил господин Карякин.