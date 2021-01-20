Крупный пожар в Дзержинске: спасаясь, мужчина выпрыгнул из окна

Происшествие случилось на улице Чапаева. Фото: Дзержинское время

Крупный пожар произошел в Дзержинске вечером 19 января. Там на улице Чапаева загорелось пятиэтажное общежитие – вспыхнула одна из квартир на третьем этаже. Как рассказали в ГУ МЧС России по Нижегородской области, сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 18:35.

«На момент прибытия первых подразделений происходило открытое горение имущества квартиры. Пожарно-спасательные подразделения эвакуировали 34 человека, в том числе 14 детей. Десять человек были спасены», - рассказали в региональном управлении МЧС.

На месте происшествия работали 33 сотрудника МЧС и восемь пожарных машин.

Чтобы спастись, мужчине пришлось прыгать из окна. Фото: Дзержинское время

Местные жители, ставшие свидетелем пожара, утверждают, что хозяин горящей квартиры, спасаясь из огненной западни, сиганул из окна.

«Он выпрыгнул. Мужик там был, он выпрыгнул в окошко!», - сообщают очевидцы.

Мужчину сразу передали медикам, и его на «скорой» доставили в больницу Дзержинска. Известно, что он получил травмы, но о характере их не сообщается.

Что стало причиной пожара, пока неизвестно. Это только лишь предстоит установить экспертам. Однако жильцы, проживающие по соседству с погорельцем, не исключают, что мужчина мог уснуть с сигаретой.