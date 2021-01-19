Необычный случай произошел в Нижнем Новгороде: жулик, совершивший несколько преступлений, добровольно сдался полиции. Мужчина с богатым криминальным прошлым понимал, что может уже не вернуться домой, поэтому основательно подготовился к визиту в полицейский отдел.«Он пришел в отдел уже с личными вещами, разложенными по четырем пакетам, поскольку знал, что его могут взять под стражу и поместить в следственный изолятор», - рассказали в дежурной части отдела полиции по Приокскому району, куда и заявился сознательный аферист.Что в тот момент двигало 44-летним нижегородцем – угрызения совести или тюремная ностальгия – точно неизвестно, но он добровольно сознался в семи эпизодах мошенничества. Чудак как на духу рассказал полицейским, что на протяжении четырех месяцев обманывал жителей Нижнего Новгорода.«Злоумышленник размещал на «Авито» объявление об изготовлении и доставке пиломатериалов и просил оплатить 100% суммы заказа вперед. Когда покупатели переводили деньги на карту, мужчина под различными предлогами уклонялся от исполнения обязательств и в конечном счете пропадал», - рассказали в полиции.На удочку мошенника попались семь доверчивых граждан, которые «поправили» бюджет афериста более чем на 100 тысяч рублей. Кстати, жулик освободился из мест лишения свободы лишь минувшим летом, но уже спустя пару месяцев заскучал по прошлой жизни и вновь стал промышлять криминалом.По выявленным фактам в разных районах города возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».«В настоящее время подозреваемый задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские проверяют гражданина на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории города и области», - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.