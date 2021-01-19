В Нижнем Новгороде третьеклассник сломал позвоночник на школьной площадке. Инцидент произошел еще осенью, однако история получила огласку лишь сейчас: информация просочилась в соцсети, и Следственный комитет организовал проверку.Все случилось днем 14 сентября во дворе школы №18, расположенной в центре Нижнего Новгорода. Был погожий денек, и занятия физкультурой у ребят проходили на улице. Но перед уроком у третьего класса произошло ЧП.«Ученик сорвался с брусьев и упал на выступающие элементы фундамента турника. В результате падения мальчик получил перелом четырех позвонков верхнего грудного отдела позвоночника», - рассказали в СУ СК России по Нижегородской области.Третьеклассник длительное время провел в больнице и до сих пор не может вернуться к нормальной жизни. Об этом «КП – Нижний Новгород» рассказала Ирина Дигилева, хорошо знакомая с ситуацией.«Сейчас он находится на домашнем обучении и продолжает лечение: массаж, врачи. Ребенку нельзя сидеть полгода, то есть до середины марта, а ходить разрешено не больше часа-двух и только в корсете!», - вздыхает Ирина.Площадка, где все произошло, представляет собой несколько старых снарядов с облупившейся краской: брусья, лестницы, турники.«Этой площадке точно больше 20 лет. Еще мои подруги учились - она уже была» - рассказывает собеседница «КП».По ее словам, с тех пор, как ученик сломал здесь позвоночник, ничего не изменилось.«Площадка сейчас в том же качественном состоянии. Не огорожена. Даже не присыпаны оголенные конструкции – ну разве что снегом. На ней по-прежнему играют дети», - волнуется Ирина.Мы обратились за комментарием в департамент образования администрации Нижнего Новгорода. В ведомстве заявили, что вся необходимая работа по этому инциденту была проведена.«Администрацией школы была создана комиссия по расследованию несчастного случая. По итогам ее работы учителю физической культуры вынесено дисциплинарное взыскание», - сообщили в мэрии.Несколько дней назад случившимся заинтересовался следственный комитет.«По информации, размещенной в соцсетях, организована доследственная проверка. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.«Комсомолка» будет следить за развитием событий.