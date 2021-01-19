В ночь на 19 января столбики термометров в Нижегородской области опускались до -30 градусов. Именно поэтому накануне и власти, и представители церкви призывали нижегородцев отказаться от ночных купаний. Однако мороз испугал не всех – показываем, как прошло Крещение 2021 в Нижнем Новгороде.В самом Нижнем Новгороде купели были организованы во всех восьми районах города. Предварительно все площадки были расчищены от снега и проверены водолазами. Правда, в этом году все купания проходили с соблюдением дополнительных мер безопасности из-за продолжающейся пандемии коронавируса. В частности, все участники Крещенских купаний должны были соблюдать социальную дистанцию и обязательный масочный режим в оборудованных местах для обогрева.- Безопасность нижегородцев этой ночью обеспечивали около 650 человек и 214 единиц техники, - рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Нижегородской области Никита Беляев. – Почти треть из них составляют сотрудники МЧС.Неизвестно, что повлияло сильнее – лютые морозы или призывы специалистов – только желающих окунуться в купели в этом году было заметно меньше в сравнении с прошлыми годами. Привести к купелям детей и вовсе решились совсем немногие. Зато многие нижегородцы побывали этой ночью в храмах. Там, кстати, были предварительно взяты пробы воды – и из водопроводов, и из источников. Как оказалось, вода во всех храмах соответствовала нормам. .