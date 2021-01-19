Аномальные морозы, которые стоят в Нижегородской области уже почти неделю, сменит оттепель с плюсовой температурой. Резкое потепление придет в регион уже к этим выходным, обещают синоптики.Причиной этих перемен станут теплые воздушные массы со Средиземноморья, которые на днях придут в Нижегородскую область.Согласно прогнозам метеорологов, ослабление морозов начнется 20 января: уже завтра за окном потеплеет до -13 градусов, местами возможен небольшой снег. В четверг и пятницу температура воздуха будет держаться в районе -11…-12 градусов, а вот в субботу резко перевалит за нулевую отметку и покажет «плюс». Ночью 23 января будет -11 градусов, а уже днем потеплеет до +1. Синоптики прогнозируют снег с дождем и довольно сильный ветер до 9 метров в секунду.В воскресенье также ожидается пасмурная и сырая погода с температурой воздуха 0…+2 градуса, а в понедельник и вовсе потеплеет до +3, пройдут дожди. Ветер усилится до 10 метров в секунду.